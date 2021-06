Krijgt Toby Alderweireld opnieuw een Portugese trainer? “Tottenham in vergevorderde gesprekken met Fonseca”

Tottenham Hotspur is in vergevorderde onderhandelingen met de Portugees Paulo Fonseca om vanaf komend seizoen hoofdtrainer te worden bij de Londense club van Rode Duivel Toby Alderweireld.

Bij de Spurs werd José Mourinho medio april ontslagen wegens de tegenvallende resultaten. Assistent Ryan Mason nam tot het einde van het seizoen over, in afwachting van een definitieve opvolger. Tottenham eindigde uiteindelijk pas op de zevende plaats, waardoor ze veroordeeld zijn tot het spelen van de Conference League.

Mourinho tekende niet veel later bij AS Roma, waar hij de opvolger is van Fonseca, die nu dus op weg zou zijn naar Noord-Londen. Met dank aan Fabio Paratici, de nieuwe sportieve baas van Tottenham. De Italiaan maakte de voorbije jaren de dienst uit bij Juventus.

Aanvankelijk werd er gedacht aan Antonio Conte, die het Inter van Romelu Lukaku naar de titel loodste in Italië, als nieuwe hoofdtrainer, maar de gesprekken met de Italiaan zouden vorige week zijn afgesprongen. Even was er ook sprake van interesse in bondscoach Roberto Martinez.