Het Gouden Decennium van Filou Oostende, met dank aan architect Gjergja en generaal Djordjevic

Oostende kroonde zich in de Mons Arena na een prangende reeks (3-1 in de finale) en in een voor alle tien clubs moeilijk coronaseizoen met geen toeschouwers in de tribunes tegen Bergen tot Belgisch kampioen. Opnieuw, vermits het de 22ste landstitel is in de clubgeschiedenis en maar liefst de tiende opeenvolgende. De #Perfect10 is daarmee een feit en is de bekroning van een gouden decennium van de kustploeg met tussen 2013 en 2021 ook zeven keer winst in de Beker van België