WB in Osijek

Grote dag, vandaag, voor Nina Derwael. In het Kroatische Osijek neemt de wereldkampioene voor het eerst in 20 maanden deel aan een echte competitie. Het wordt meteen de eerste glimp van haar nieuwe oefening voor Tokio. Wellicht zal Derwael daar niet langer de moeilijkste brugoefening ter wereld brengen, want de knoop is doorgehakt: ze houdt het op 6.7.