De brandweer is met groot materieel uitgerukt naar de Kranenpool in Brunssum. — © Bas Quaedvlieg

In een verlaten bedrijfsgebouw aan de Kranenpool in Brunssum is woensdagavond brand uitgebroken. Het gaat om de loods waar vorige week donderdag nog resten van drugsfabricage werden aangetroffen. De politie vond er 35.000 liter synthetisch drugsafval tussen de zoete aardappelen.