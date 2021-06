Een zoveelste onderzoek: “Rode Duivels hebben grootste kans om EK te winnen”

België is voor Gracenote, een gerenommeerd bedrijf dat sportdata verzamelt, de belangrijkste favoriet om de EK-titel binnen te halen. Met een winstkans van 14% blijven de Rode Duivels net Engeland voor. Ook de Three Lions hebben 14% kans maar worden toch iets lager ingeschat. Daarna volgen Frankrijk (12%) en Spanje (10%). Italië (9%) en titelverdediger Portugal (8%) maken de top zes vol.

De meest waarschijnlijke finale, met een kans van 2,9%, is een duel tussen België en Engeland. Dat zou een heruitgave zijn van de kleine finale op het WK 2018 in Rusland. België won die partij met 2-0 nadat de Duivels ook in de poulefase de Engelsen hadden verslagen (1-0).

Andere mogelijke finales zijn Engeland-Italië (2,8%), Denemarken-België (2,8%), Frankrijk-België (2,7%) en Engeland-Frankrijk (2,6%). Gracenote vermeldt ook als mogelijke finales Spanje-België (2,6%) en Italië-België (2,2%).

De acht teams die volgens Gracenote de meeste kans maken om de kwartfinales te halen, zijn Spanje, Engeland, Italië, België, Denemarken (tegenstander van België in de poules), Nederland, Frankrijk en Duitsland. De vier teams met de grootste kans om de laatste vier te bereiken, zijn België, Spanje, Engeland en Frankrijk.

Gracenote doet de voorspelling op basis van een ruime analyse van internationale resultaten maar benadrukt ook dat er “zoals altijd verrassingen zullen zijn”.