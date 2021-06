Bingoal-Pauwels Sauces verliest Jelle Vanendert met knieblessure na val

Peltenaar Jelle Vanendert heeft de Baloise Belgium Tour voortijdig verlaten. De renner van Bingoal-Pauwels Sauces was woensdag betrokken in de valpartij met onder meer Pascal Ackermann, Ryan Mullen en Dietmar Ledegen. Die vond plaats op 73 kilometer van de finish van de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour. Vanendert had te veel pijn aan de rechterknie en gaf op.

“Er is gelukkig geen breuk vastgesteld. Feit is dat Jelle Vanendert al heel wat blessures aan dat gewricht heeft overgehouden en dat zijn knie enorm veel pijn deed. Hij kon niet verder en stapte daarom uit de wedstrijd”, meldt sportdirecteur Christophe Detilloux.

“Donderdag is er de individuele tijdrit en daarvoor hebben wij geen echte specialist in onze selectie zitten. Ik verwacht wel wat van Timothy Dupont in de etappe van vrijdag. Die rit wordt aangestipt als een etappe voor sprinters. Ook zondag zal hij zich tonen. Arjen Livyns is dan weer onze man voor de etappe in Hamoir.”