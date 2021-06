Euforie bij Sport Vlaanderen-Baloise nadat Robbe Ghys de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour naar zijn hand zette. Na een aanval vanaf de start liet Ghys topfavoriet voor de eindzege Remco Evenepoel achter zich in een sprint met drie. Ghys is zo leider in het puntenklassement en het klassement van de strijdlust