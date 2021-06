Kanye West is samen met ex van Cristiano Ronaldo en Bradley Cooper

Kanye West is momenteel nog aan het scheiden van Kim Kardashian, maar de rapper heeft al een nieuw lief gevonden. En dat is niemand minder dan model Irina Shayk. Het koppel zit nu samen in de Provence waar ze in het luxehotel Villa La Coste verblijven.

Irina Shayk — © ISOPIX

De Britse krant Daily Mail kon foto’s bemachtigen van Kanye (44) en zijn nieuwe vlam Irina Shayk (35) terwijl ze aan het wandelen waren in de provence. De geruchtenmolen begon eind vorige maand al te draaien, maar volgens de krant is het nu officieel: de twee vormen een koppel.

De twee kennen elkaar trouwens al een pak langer dan vandaag want al meer dan een decennium zijn ze bevriend. In 2010 kreeg het model zelfs een rol in een muziekvideo van de zanger. Shayk had eerder al een relatie met Cristiano Ronaldo. Ze heeft ook een kind met ‘A Star Is Born’-acteur Bradley Cooper. (lto)