Delfine Persoon kondigt vrijdag terugkeer in de ring aan

De bokssport in West-Vlaanderen ontwaakt op zaterdag 3 juli uit haar maandenlange noodgedwongen coma. In zaal Klokkeputte in Eernegem - Ichtegem zal onder meer Delfine Persoon voor het eerst in bijna een jaar opnieuw haar opwachting maken.

Vrijdag worden tijdens een persconferentie in Herzeeuw alle details bekendgemaakt, maar het is al zeker dat de voormalige WBO-wereldkampioene Delfine Persoon haar wederoptreden zal maken na haar tweede verlies tegen de Ierse Katie Taylor op 22 augustus 2020 in het Engelse Brentwood. In de categorie supervedergewichten (tussen 57,152 en 58,967 kg) neemt ze het in de halve finale op tegen de Russin Elena Gradinar (30 jaar, 10 overwinningen, 1 nederlaag), met als inzet de vacante Intercontinentale IBO-titel.

De 24-jarige Giovanni Techel (8 kampen, 8 overwinningen) en Nabil Messaoudi (22 jaar, 4 kampen, 4 overwinningen) nemen het tegen elkaar op voor de Belgische titel in de categorie superweltergewichten (tussen 66,678 en 69,853 kg).

Filiep Tampere, de coach van Techel en Persoon, laat voorts ook nog drie pupillen debuteren: het superpluimgewicht Léonardo Strynckx, suppermiddengewicht Robin Barbiaux en middengewicht George Thibault. Die laatste moet het opnemen tegen Sadaam Da Silva Caetano, die wil voortbouwen op zijn eerste twee gevechten die hij winnend afsloot.