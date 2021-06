Opluchting bij topclubs: UEFA schrapt procedure tegen resterende Super League-ploegen “tot nader order”

Op 25 mei had de UEFA een disciplinaire procedure opgestart tegen de drie clubs. De Europese voetbalbond dreigde met sancties voor “een mogelijke schending van het wettelijk kader van de UEFA”. De overige negen stichtende leden van de Super League, die publiekelijk op hun beslissing terug kwamen, kwamen er eerder met een lichte financiële sanctie van af.

Engelse clubs schikken met Premier League voor 25 miljoen euro

De zes Engelse rebellerende voetbalclubs die hun intentie om een Super League op te richten kenbaar maakten, hebben een akkoord bereikt met de Engelse Premier League. Dat meldt het Britse persagentschap PA. De schikking zou 22 miljoen pond (25,5 miljoen euro) bedragen. Het geld is bestemd voor basis- en gemeenschapsprojecten en zou dus niet naar de andere Premier League clubs vloeien.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham traden op 18 april naar buiten als stichtende leden van de Super League. In minder dan 72 uur viel het hele project echter als een kaartenhuisje ineen door fel protest van de fans en tegenkanting van de Premier League, UEFA, FIFA en de Britse regering. De zes Engelse ploegen keerden snel hun kar en maakten kenbaar in de Premier League te willen blijven. Hun vertrek zou een grote impact hebben gehad op zowel de competitie als de commerciële opbrengst van de Premier League.

Het was Sky News dat woensdag met de deal naar buiten trad en die werd later door een bron bij een van de clubs bevestigd aan PA. Als de zes in de toekomst zich nog eens zouden proberen af te scheiden, riskeren ze boetes tot 25 miljoen pond (29 miljoen euro) en een puntenaftrek van 30 punten.

Later op woensdag zou de Premier League nog met een officieel statement komen.

Daarnaast loopt er bij de Premier League nog een onderzoek naar de precieze omstandigheden omtrent de oprichting van de Super League. Er wordt ook gewerkt aan een nieuw charter om een herhaling te vermijden.

Eerder bereikten negen van de twaalf stichtende Super League clubs ook al een deal met de Europese voetbalbond UEFA. De ploegen betaalden een bijdrage van 15 miljoen euro die integraal gaat naar de stimulering van voetbal bij kinderen en gemeenschapsprojecten. Daarnaast wordt ook vijf procent van de UEFA-inkomsten voor een seizoen ingehouden en verdeeld over de andere clubs.