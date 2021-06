Ronde van Slovenië: Phil Bauhaus snelste in openingsrit

Phil Bauhaus heeft de openingsrit in de Ronde van Slovenië (2.Pro) gewonnen. De renner van Bahrain-Victorious snelde naar de zege in Rogaska Slatina voor de Spanjaard Jon Aberasturi (Caja-Rural) en Rui Oliveira (UAE Team Emirates). Hij is meteen ook de eerste leider.

De Ronde van Slovenië kan dit jaar uitpakken met de winnaar van de Tour de France van 2020, maar in de eerste rit in lijn moest Tadej Pogacar zich niet al te veel zorgen maken over het klassement. Op papier was de openingsrit immers een opdracht voor de sprinters en nadat de obligate vlucht van de dag, met Mathijs Paaschens van Bingoal Pauwels Sauces, de enige Belgische formatie aan de start, werd ingerekend, kon de sprintvoorbereiding beginnen.

Bahrain-Victorious controleerde in het slot en ondanks nog een late uitval van Kristijan Koren, terug na een dopingschorsing van 14 mei 2019 tot 15 mei 2021, werd er gesprint. Al zou er wel op 3 km van het einde nog gevallen worden. In de sprint stond geen maat op Phil Bauhaus, goed voor zijn vierde zege van het seizoen na ritwinst in de Ronde van de Provence en dubbele ritwinst in de Ronde van Hongarije.