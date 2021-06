De Belgische nationale hockeyvrouwen hebben zich geplaatst voor de halve finales op het EK in het Nederlandse Amstelveen. De Red Panthers (FIH 11) speelden woensdag op de derde en laatste speeldag in hun groep na een nagelbijter 1-1 gelijk tegen Engeland (FIH 5). Dat volstond voor een plaats bij de laatste vier, waar Nederland de tegenstander is.