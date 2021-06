ROLAND GARROS. Rafael Nadal verliest zowaar een set, maar plaatst zich voor halve finales in Parijs

Rafael Nadal (ATP 3) heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Spanjaard versloeg op het gravel in Parijs in de kwartfinales de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 10) in vier sets: 6-3, 4-6, 6-4 en 6-0. De partij duurde 2 uur en 47 minuten.

De Spaanse gravelkoning verloor wel voor het eerst in 38 pogingen een set in Parijs, maar zette dat nadien dus op glansrijke wijze recht.

Nadal neemt het in de halve finales in een titanenduel mogelijk op tegen Novak Djokovic. Dan moet de Servische nummer 1 van de wereld in zijn kwartfinale later woensdag wel voorbij de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 9).

De 35-jarige Spaanse gravelkoning is opnieuw de grote favoriet om in Parijs een veertiende titel in de wacht te slepen en een record van 21 grandslamzeges in totaal te vestigen. Nadal triomfeerde in de Franse hoofdstad tussen 2005 en 2008, 2010 en 2014, en sinds 2017.

De samenstelling van de andere halve finale in de Franse hoofdstad is al gekend. De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5) kijkt daarin de Duitser Alexander Zverev (ATP 6) in de ogen.