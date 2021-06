Joe Biden toert door Europa voor acht dagen vol topontmoetingen: dit staat er op de agenda

Joe en Jill Biden op weg naar Air Force One. Hopelijk is Biden goed uitgerust. Hem wachten een aantal moeilijke ontmoetingen. — © REUTERS

Joe Biden is vertrokken op zijn eerste buitenlandse reis. Vanavond landen hij en de first lady in Groot-Brittannië. De Amerikaanse president heeft acht dagen vol topontmoetingen voor de boeg. En allemaal beloven die pittig te worden. Een druk schema voor de bejaarde president en een belangrijk moment voor zijn presidentschap en Europa. Er moeten immers nog wonden worden geheeld na de storm die Trump veroorzaakte. En dan wil Biden Europa ook nog zover krijgen om mee een front te vormen tegen China. Dit staat er op de agenda.