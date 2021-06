Rode Duivel Yannick Carrasco heeft veel zin in het EK: “Ik ben op mijn best momenteel”

Yannick Carrasco lijkt zijn vorm van bij Atlético Madrid door te trekken bij de Rode Duivels. De buitenspeler was tijdens de oefenwedstrijden tegen Griekenland (1-1) en Kroatië (1-0) een van de lichtpunten en lijkt klaar voor een basisplaats, zaterdag in de eerste EK-wedstrijd tegen Rusland. “Ik ben de voorbije jaren een completere speler geworden”, zei hij woensdag tijdens de persbabbel van de Duivels op het trainingscentrum in Tubeke.

“Die titel met Atlético dit seizoen was positief voor mijn carrière”, stak Carrasco van wal. “Het was een compleet seizoen en individueel heb ik het ook goed gedaan. Ik ben beslissend geweest en ook defensief heb ik altijd mijn werk gedaan. Maar ik ben nu niet meer met Atlético bezig. Ik ben volledig geconcentreerd op het EK. Nu wil ik voor de Duivels scoren en belangrijk zijn. Ik hoop op een mooi toernooi, persoonlijk maar toch vooral collectief. Ik wil zover mogelijk geraken.”

“Het klopt dat ik het voorbije jaar sterker ben geworden”, ging de Brusselaar verder. “Ik ben top momenteel. Ik kan het aan om alle matchen volledig uit te spelen. Gemiddeld loop ik 11 km per match. Ik heb het voorbije jaar veel in de ‘gym’ gewerkt, met Lieven en zijn oefeningen. Ook hier in Tubeke blijf ik daaraan werken. Ik wil stevig op mijn benen staan.”

Winnaarsmentaliteit

Carrasco lijkt de voorbije maanden niet enkel fysiek sterker te zijn geworden. Ook mentaal hij een stap vooruit te hebben gezet. “Ik heb altijd al een grote gehad. Maar ik ben ook volwassener geworden. Ik heb meer ervaring en ken mijn lichaam ook beter. Tactisch ben ik ook sterker geworden. Ik voel ook veel erkenning van het publiek en dat is fijn.”

“In vergelijking met het EK van 2016 en het WK van 2018 is dit de beste Carrasco. In 2016 kwam ik bij de Duivels na mijn goal in de Champions League-finale. Men verwachtte van mij dat ik een sleutelspeler zou worden in de toekomst, maar dat is nog niet helemaal gelukt. In 2018 speelde ik als vleugelspeler en kon ik minder beslissend zijn. Ik kwam toen ook van China. Die rol kan ik ook spelen, maar iedereen weet dat ik liever hoger speel. Daar kan je beslissender zijn.”

Carrasco werkt bij Atlético Madrid met coach Diego Simeone. Zijn stijl lijkt in eerste instantie zeer verschillend met die van bondscoach Roberto Martinez. “Maar dat is zeker geen probleem voor mij”, besloot Carrasco. “Ik kan beide stijlen aan. Misschien is Simeone een meer defensieve trainer, maar ook bij de bondscoach moet je defensief je werk doen. Ze zijn beiden ook heel goed in hun contact met de spelers. Ik werk met allebei heel graag.”