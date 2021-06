Gemeente steunt verenigingen met aankoop CO2-meter

Naast scholen, contactberoepen, horeca-uitbaters en beoefenaars van vrije beroepen kunnen nu ook verenigingen, aangesloten bij een Heerse adviesraad, rekenen op een ondersteuning voor de aankoop van een CO2-meter. “Zij kunnen die gebruiken in hun clublokaal om hun leden in veilige omstandigheden te verwelkomen”, aldus burgemeester Kristof Pirard. “Hun aankoop wordt terugbetaald na voorlegging van een factuur en voor een maximumbedrag van 100 euro.” Aanvragen kunnen tot 30 juni ingediend worden per post of via e-mail (wendy.cosemans@heers.be).

Frank Missotten