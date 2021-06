VIDEO. Remco Evenepoel rijdt zo hard dat Victor Campenaerts krampen krijgt en van de pijn van de fiets stapt

Remco Evenepoel was outstanding in de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour. De dagzege ging naar Robbe Ghys, maar de kopman van Deceuninck - Quick-Step is wel de eerste leider. En dat heeft Victor Campenaerts geweten. De werelduurrecordhouder was mee met de goeie vlucht, maar parkeerde volledig in de laatste lokale ronde. De krampen dwongen hem zelfs om af te stappen.