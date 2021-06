Maria (95) uit Paal gaat voor haar 2de vaccinatie

Een jaar geleden tijdens de eerste corona-uitbraak vertoefde Maria in het rusthuis. Daar verbleef ze vier maanden (maart tot en met juni). Op 1 juli 2020 hebben haar kinderen haar terug naar huis gebracht. Haar grootste wens was om terug thuis te zijn. De hele periode in het rusthuis is zij negatief getest. Nu kreeg Maria haar tweede vaccin van AstraZenica. Een gelukkig Maria want alles gaat nu de goede kant uit na de vaccinatie. "Hopelijk kan ik nu na 3 weken terug op pad, naar de zondagse markt en meer familie ontvangen. Uiteraard blijven mondmasker en afstand een blijvertje maar dat hebben we er voor over. Maar ik voel me nu na de vaccinatie veel veiliger", besluit Maria.