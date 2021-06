De voorzitter van de raadkamer die vorige maandag moest beslissen over de doorverwijzing van 18 Reuzegomleden die verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van Sanda Dia, trekt zich niet terug in het dossier. Dat laat het parket van Limburg weten. Het dossier wordt dus overgemaakt aan het parket-generaal te Antwerpen in functie van de verdere procedure voor het Hof van Beroep.