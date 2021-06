Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir suggereert dat het Vlaams Parlement een parlementaire onderzoekscommissie in het leven roept om de historiek in het dossier van de PFOS-vervuiling in de omgeving van Zwijndrecht te onderzoeken. Dat heeft de N-VA-minister woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Groen-parlementslid Mieke Schauvliege.