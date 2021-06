Engeland zet zich schrap voor derde golf: regio’s vragen extra vaccins en leger ingezet

In het noordwesten van Engeland wordt er een versnelling hoger geschakeld met de tests en vaccinaties. Want de Delta-variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen opnieuw de hoogte ingaan. Het leger wordt ingezet en de kans is groot dat de langverwachte versoepelingen zullen worden uitgesteld.

Net als in Bolton, waar de coronacijfers sinds eind mei serieus gestegen zijn, wordt er nu in Manchester en Lancashire massaal getest en aan een sneltempo gevaccineerd. De burgemeester van Manchester Andy Burnham heeft nu zelfs de regering opgeroepen om nog intensiever te vaccineren en zelfs vaccins die bestemd waren voor andere regio’s naar Manchester te sturen.

LEES OOK. Eerst AstraZeneca-prik en daarna Pfizer lijkt beter te werken: “Dit zou onze vaccinatiecampagne eenvoudiger kunnen maken”

“Het is een noodzaak”, zei hij aan BBC Breakfast. “Op plaatsen als deze breidt het virus weer uit en massale vaccinaties kunnen nu de meeste impact hebben. Het gaat niet over meer voorraden vragen dan waar we recht op hebben, maar het gaat erom onze voorraden nu al te leveren zodat we een groter verschil kunnen maken”, klonk het nog.

Maar de regering is niet van plan om het vaccinatieprogramma, dat gebaseerd is op leeftijd, aan te passen om bepaalde regio’s voorrang te geven. Minister van Wonen Robert Jenrick gaf wel aan dat er een “aanzienlijke stijging is” van het aantal gevallen en dat de regering er alles aan doet om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren. Daarom worden in die regio nu ook vaccinbussen en het leger ingezet.

“Te verwachten”

Volgens BBC was deze stijging van het aantal besmettingen te verwachten aangezien meer mensen binnen kunnen afspreken. Maar de wetenschappers zouden toch verrast zijn over de snelheid van de verspreiding en hoe die zich nu ook vertaalt in een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. De bedoeling was dat de vaccinatiecampagne zou leiden tot een langzamere toename van het aantal infecties en dus ook van het aantal ziekenhuisopnames. Opvallend is wel dat de cijfers stabiel blijven bij de oudere leeftijdsgroep die volledig gevaccineerd is. Het zijn nu vooral de jongeren die niet gevaccineerd zijn of slechts één prikje gekregen hebben die besmet raken en ziek worden. Jenrick gaf deze week daarom ook aan dat het erg belangrijk is dat iedereen zich twee keer laat vaccineren omdat het tweede vaccin toch wel effect heeft tegen de Delta-variant.

In Engeland was er begin deze week trouwens plots een tekort aan vaccins toen de uitnodigingen voor 25 tot 29-jarigen werden uitgestuurd. “Het gaf een festival-gevoel”, vertelde NHS-baas Simon Stevens. Er werden elke minuut meer dan 1.600 prikjes geboekt. In Manchester wordt nu zelfs gevraagd aan iedereen boven de 18 jaar om zich te laten vaccineren om zo een derde golf tegen te gaan.

Versoepelingen

De stijging van het aantal besmettingen zou ook een probleem kunnen vormen voor de geplande versoepelingen van 21 juni. Dan zouden alle overblijvende maatregelen moeten opgeheven worden. Er zou dan een einde moeten komen aan de mondmaskerplicht en het thuiswerken. Nachtclubs zouden dan ook weer open moeten gaan en er zou geen limiet meer zijn op het aantal genodigden voor huwelijken, concerten en andere grote evenementen.

Volgens The Guardian zou er echter wel een uitstel kunnen worden gevraagd van vier weken. De vrees is namelijk dat de regels niet meer teruggeschroefd kunnen worden eens alles opnieuw mag. Op 14 juni zal de regering beslissen wat er gebeurt met de versoepelingen.

(lto)