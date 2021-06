Genkse stadsbrouwerij Brauw krijgt Handmade in Belgium-label

Brauw vloeit voor uit de liefde voor het brouwen. Tijdens zijn studie als bio-ingenieur aan de KU Leuven koos Joris Mentens voor de specialisatie bierbrouwerij. Toen hij nog een extra cursus microbrouwer bij Syntra volgde, leerde hij Ward Strauwen kennen en zo werd het zaadje van Brauw gepland.“Brauw refereert vanzelfsprekend naar het brouwen van bier. Ook het 'rauwe' is aanwezig, waarmee we verwijzen naar de eenvoudige technieken die we gebruiken. In de naam is het verrassende en creatieve aspect ook verwerkt. Wauw dus. Maar ook wauw omwille van het vakmanschap dat in onze bieren wordt gestoken”, licht Joris toe.Dat vakmanschap en die creativiteit worden nu extra onderstreept met het behalen van het Handmade in Belgium-label, overhandigd door Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg en Luca Bruno voorzitter van UNIZO Genk. “Met dat label zetten we ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke kwaliteitsproducten maken. Brauw past perfect binnen deze eregalerij van ondernemers”, aldus Luca.