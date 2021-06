Kiwanis zamelt coronaproof kleding in

Er werd een lightversie opgezet in de vier gemeenten waarin de kledinginzameling normaal werd gehouden. Kiwanis Tongeren Ambiorix rekent hierbij op de medewerking van de bevolking om de kleding te brengen op één van de vier hieronder genoemde inzamelpunten. Kleding, schoenen en handtassen kunnen gebracht worden op zaterdag 19 juni 2021 tussen 9 en 12 uur in Bilzen (Technisch Instituut St. Jozef, te bereiken via de Winterstraat), in Hoeselt (Kerkplein, tussen het gemeentehuis en de Kiosk), in Riemst (Paenhuis in de Paenhuisstraat) of in Tongeren (Parking VIIO, Rode Kruislaan).