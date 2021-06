Bornem

Drie gangsters hebben woensdagochtend in alle vroegte een brutale overval gepleegd op een sigarettentransport in Bornem. De chauffeur moest onder bedreiging van vuurwapens naar Hingene rijden. In een dreefje werd de lading sigaretten - met een waarde van bijna 200.000 euro - overgeladen en de trucker in de laadruimte van zijn vrachtwagen opgesloten.