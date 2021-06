VIDEO. Herbeleef alle 60 doelpunten van Romelu Lukaku voor de Rode Duivels

Romelu Lukaku blijft maar scoren voor de Rode Duivels. Hij maakte zondag in de oefeninterland tegen Kroatië al zijn 60ste doelpunt in amper 94 interlands voor de nationale ploeg. Daarmee doet hij beter dan onder meer Neymar (95 interlands), Didier Drogba (96 interlands), Miroslav Klose (107 interlands) en Robert Lewandowsi (109 interlands). De enige der wereldspitsen die jonger was op het moment van zijn 60ste doelpunt is Neymar.