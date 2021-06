3 dagen op kantoor, 2 dagen thuiswerk: is dat verplicht? En mag ik zelf kiezen wanneer ik kom?

We mogen weer één dag per week naar de werkvloer, maar het is duidelijk: thuiswerk is een blijver. Dus buigen werkgevers en werknemers zich nu al over de toekomst van dat telewerk. We lijken te gaan in deze richting: twee dagen thuis, drie dagen werkvloer. Maar wordt dat dan verplicht? Mag ik kiezen welke dagen ik naar kantoor kom? En kan mijn baas me dan verplichten om een mondmasker te dragen?