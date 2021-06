De politie Demerdal en de Vlaamse Belastingsdienst hebben dinsdag een controleactie gehouden, onder meer in Schoonaerde. In totaal werden 3.642 wagens gescand. Negentien bestuurders werden uit het verkeer gehaald omdat zij nog openstaande boetes hadden. Daarbij werd 7.823,45 euro geïnd. Een 44-jarige man uit Rillaar bleek te sturen ondanks een verval . Zijn wagen werd in beslag genomen. ppn