Hoestbui leidt tot ongeval in Diest

Dinsdag rond 13 uur reed een man (49) uit Holsbeek met zijn wagen over de Halensebaan. Volgens zijn verklaring kreeg hij een hoestbui waarna hij de controle over zijn stuur verloor. De wagen ging over de middenberm en kwam aan de overzijde tot stilstand in de berm. De bestuurder zat gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Door de aanrijding werd een paaltje uit de middenberm weggeslingerd dat in de voorruit van een passerend voertuig terechtkwam. Deze bestuurder werd gelukkig niet gewond. tb