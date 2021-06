Zeg het met bloemen: Banksy van de botanische kunst fleurt Londen helemaal op

De New Yorkse bloemsierkunstenaar Lewis Miller (47) heeft zich uitgeleefd met bloemen in die andere wereldstad, Londen. Hij, wiens bijnaam ‘botanische Banksy’ is, creëert ware sprookjestaferelen met de mooiste flora. En dat levert spectaculaire beelden op.

Lewis Miller, naast botanische Banksy ook wel guerrillaflorist genaamd, versiert meestal sombere plekken in New York met imposante boeketten. Nu nam hij bekende plekken in Londen onder handen. Zo werden maar liefst twaalfduizend verse bloemen van de Covent Garden flower market gebruikt om de straten in de stad te bekleden.

Onder meer het standbeeld van Eros in Piccadilly, de telefooncellen in Great Windmill Street en Dray Walk nabij Brick Lane werden voorzien van een fleurig jasje.

Miller begon in 2016 bloemendisplays te integreren in het straatbeeld van New York. Hij wilde naar eigen zeggen “momenten van natuurlijke schoonheid creëren in onverwachte delen van de metropool.”

Leuk detail: voorbijgangers worden aangemoedigd om de bloemen die ze leuk vinden mee te nemen naar huis. Hoewel het ten stelligste afgeraden wordt om momenteel over het kanaal te reizen, laten deze foto’s je alvast toch een beetje wegdromen van de sfeer die de man schept.

© ISOPIX

Eerdere kunstwerken in New York:

