Spring plant extra concert in Sportpaleis

De fans zijn Spring duidelijk nog niet vergeten: al na enkel uren was het eerste concert uitverkocht. — © VUM

Eentje is geentje. Zeker niet wanneer dat eentje al na enkele uren uitverkocht is. Spring mag dan al jaren afgelopen zijn, de fans staan duidelijk nog te drummen om opnieuw mee te brullen met de grootste hits. Hun optreden op de Rewind Party van Studio 100 was gisteren al vrij snel volgeboekt, en dus wordt een tweede concert ingelast.