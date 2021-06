Van foodie tot fashionisto: twintig cadeautjes voor papa’s

VOOR DE FOODIE

Vodka aardappel

Vodka van Belgische makelij op basis van biologische aardappelen. Dada Chapel, 35 euro.

dadachapel.com

Biersetje

Een verfrissende klassieker in een setje met bijpassende glazen. Omer, 19,95 euro.

omershop.be

Koekjesdoos met boodschap

Een heerlijke selectie ambachtelijke, Belgische koekjes van Phillip’s Biscuits. 30 euro voor 300 g of 40 euro voor 550 g.

en.philipsbiscuits.online

Grillmaster, hou je klaar

Grillen is één ding, stijlvol aan de barbecue staan is iets anders. Met deze lederen schort in samenwerking met big green egg komt het in orde. Floris van Bommel, 149 euro.

be.florisvanbommel.com

Slow coffee box

Voor koffieliefhebbers die graag hun tijd nemen om van een lokaal kopje te genieten. ’t Molentje, 49 euro.

www.koffiemetkarakter.be

VOOR DE AVONTURIER

Aftermovie, iemand?

Film alle zomerse belevenissen te land, ter zee en in de lucht met deze cam en monteer de beelden erna tot een vakantiefilm. GoPro, 399 euro.

www.asadventure.com

Op trek

Deze trekking rugzak is gemaakt uit geüpcycled rubberen banden en legertenten. IWAS, 99,95.

iwas.be

Fietstrui voor het goede doel

Trek op de fiets op verkenning gelijk nen echte in Santini-wielerkledij in samenwerking met Kom op tegen Kanker. Santini x JBC, 89,95 euro.

www.jbc.be

Geur voor winnaars

Voor na het overwinnen van alle hindernissen, een avontuurlijke geur in een bekervormig flesje. Paco Rabanne Victory, 81 euro (50 ml).

www.debijenkorf.be

Praktische zakken

Cargoshort met veel zakken, om de handen vrij te hebben tijdens het hiken. G-Star, 99,95 euro.

www.g-star.com

VOOR DE GADGETFREAK

GPS voor de fiets

Om de mooiste fietsroutes te maken en nooit meer te verdwalen tijdens een fietstocht. Garmin, 370 euro.

www.decathlon.be

Sleutelzoeker

Hét gadget voor de verstrooide man: met dit sleutelhangertje van Apple verliest hij nooit meer zijn sleutels. Apple, 35 euro.

www.vandenborre.be

Inspector Gadget

Het ultieme Zwitsers zakmes voor elke mogelijk denkbare toepassing. Victorinox , 67,50 euro.

www.bol.com

De betere luchtfoto

Kleine drone om luchtfoto’s van jezelf te maken. En achteraf mee uit te pakken op sociale media, eventueel. Air Pix, 149,95 euro.

www.asadventure.com

Streepje licht

Ledstrip met bewegingssensor, hip in de gereedschapskast of de ondergoedlade. Merkloos, 9 euro.

www.bol.com

VOOR DE FASHIONISTO

Big spender

Vintage lederen portefeuille met plaats voor tien kaarten in veilige antislipsleuven. Garzini Essenziale, 39,95 euro.

www.luxuryformen.com

Hoedje op

Zomerse hoed om het hoofd stijlvol te beschermen op alle terrasjes en tuinfeestjes deze zomer. Tommy Hilfiger, 59,95 euro.

www.zalando.be

Rots in de branding

T-shirt met boodschap die ieder (volwassen) kind graag leest. JBC, 9,95 euro.

www.jbc.be

Lieve tijger

Zwemshort voor je liefste tijger. Ook beschikbaar in kleine maten voor jongens die willen twinnen met de papa. Elle and Rapha, 95 euro.

www.elleandrapha.com

Tik tok

Belgisch analoog uurwerk waarmee je altijd op tijd komt. En indien niet, altijd stijlvol te laat. Omdat je eens een ander polsbandje wilde uitproberen, bijvoorbeeld. Artuur, 195 euro.

www.artuur-watches.be