Alison Van Uytvanck kan weer winnen: ze stoot vlot door naar achtste finales grastoernooi Nottingham

Alison Van Uytvanck (WTA 67) heeft zich makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WTA-grastoernooi in het Engelse Nottingham (235.238 dollar).

De Grimbergse, het achtste reekshoofd, was in de tweede ronde duidelijk te sterk voor de Russin Marina Melnikova (WTA 186), die als lucky loser werd opgevist voor de hoofdtabel. Het werd twee keer 6-1 na een uur wedstrijd.

Van Uytvanck, die in de eerste ronde vrij was, speelt om een plaats in de kwartfinales tegen de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 72). Die zag haar Amerikaanse tegenstander Kristie Ahn (WTA 123) opgeven na 6-1 verlies in de eerste set. Voor Van Uytvanck was het de eerste zege sinds lang nadat ze in februari aan de knie werd geopereerd. Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 27-jarige Van Uytvanck en de 28-jarige Golubic. (belga)