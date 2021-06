Krejcikova stoomt door naar halve finales vrouwentoernooi Roland Garros

De Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 33) heeft zich geplaatst voor de halve finales van Roland Garros.

Krejcikova versloeg in de kwartfinales de Amerikaanse tiener Cori Gauff (WTA 25) in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-3. De partij duurde 1 uur en 54 minuten. De 25-jarige Tsjechische neemt het in de halve finales op tegen de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek (WTA 9) of de Griekse Maria Sakkari (WTA 18). Zij schakelde in de derde ronde Elise Mertens (WTA 15) uit.

Vorig jaar schopte Krejcikova het tot de vierde ronde in Parijs, haar beste resultaat in de Franse hoofdstad. De Tsjechische boekte tot dusver vooral als dubbelspeelster succes en won onder meer de editie van 2018 van Roland Garros.

De samenstelling van de andere halve finale in de Franse hoofdstad is al gekend. De Sloveense Tamara Zidansek (WTA 85) kijkt daarin de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32) in de ogen.

(belga)