GENK/LANAKEN

De beslissing om elektronische knieprotheses vanuit de mutualiteit te vergoeden wordt vooral in het revalidatiecentrum van het ZOL op staand applaus onthaald. Omer Magomadob is één van de patiënten die hierdoor zijn levenskwaliteit ziet toenemen, al was het maar omdat hij er door nu weer met zijn zoontje kan spelen.