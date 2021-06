Papa Han uit Beringen krijgt ondanks veto toch een roze make-over

© Liesje Reyskens

Zo komen ze binnen in onze studio

“Alles kan en alles mag”, zegt Sien. Zus Nel knikt instemmend: “De kapper mag de schaar erin zetten, mijn haar groeit toch terug.”

“We kleden ons eigenlijk al in veel verschillende stijlen, benieuwd of er nog een nieuwe look is om te ontdekken,” vult Sien aan. Papa Han voegt nog snel toe dat hij niet helemáál carte blanche geeft. “Ik draag liefst geen roze.”

Outfits bij La Bottega. Nel: jurk 785 euro, sandalen 295 euro. Sien (r): Jurk 65 euro, schoenen 180 euro, armband 94 euro. Han: schoenen 60 euro. Broek 109,95 euro, hemd 79,95 euro, beide bij Clinic in Hasselt. — © Liesje Reyskens

Dit vinden ze van het resultaat

Nel: “Verrassend om mezelf zo te zien. Leuk! Sien is geen meisje meer, maar een echte vrouw.”

Sien: “Ik ben heel blij met mijn nieuwe coupe, mijn vriend zal eraan moeten wennen. Tule is best mooi! Ik was bang om er als een Barbie uit te zien.”

Han: “Toch roze! Ik zou het zelfs écht durven dragen.”

In samenwerking met Tiziana Di Marco en Luc Boonen van Mod’s Hair (modshairhasselt.be), visagiste Vera Kellens i.s.m. Bellapierre (bellapierre.be) en styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega (labottega.be), alle in Hasselt.

DE TIPS VAN ONZE STUDIO

Kapseltip

Kappers Luc Boonen en Despina Dokas van Mod’s Hair: “De drie kapsels zijn pittiger, maar vooral Sien haar lokken zijn heel wat korter. Om het blonde haar koel van toon te houden, gebruiken we een speciale shampoo die de assige kleur verzorgt.”

Blond Absolu shampoo van Kerastase, 24 euro, modshair.be

Make-uptip

Vera Kellens voor Bellapierre: “In minerale losse foundation zit zink. Dat werkt ontstekingswerend, beschermt tegen de zon en verdoezelt rode plekken. Ideaal voor de meisjes hun jonge huid.”

Mineral loose foundation, Bellapierre, 40 euro, via labottega.be

Stijltip

Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Zomerse vibes hier! De meisjes maken hun outfit makkelijk wat stoerder, bijvoorbeeld met een jeansvest. Draagt Han liever sandalen? Natuurlijk zijn er ook mooie voor mannen. Ga voor een lederen kwaliteitsexemplaar.”

Brador, 110 euro, labottega.be