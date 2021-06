Last van hooikoorts? Concentraties pollen extreem hoog in heel Limburg

Heb jij last van rode ogen, niesbuien en andere klachten verbonden aan hooikoorts? Onze weerman Ruben Weytjens ook. Het is dan ook al lang geleden dat de concentratie aan pollen zo hoog was. Het weer van het voorjaar lijkt de boosdoener voor deze plotse eruptie aan pollen.

“Het is vele jaren geleden dat ik nog zóveel last heb gehad van graspollen. De concentraties graspollen liggen momenteel dan ook extreem hoog, wellicht geholpen door het vrij frisse voorjaar waardoor vele grassoorten plots en gelijktijdig in bloei staan”, zegt onze weerman Ruben Weytjens. In de meeste provincies schommelen de concentraties tussen ‘heel hoog’ en ‘extreem hoog’, maar in heel Limburg ligt dat vandaag op ‘extreem hoog’.

Ook de volgende dagen houd je de zakdoek best bij de hand, want het blijft droog, waardoor de pollen dus niet uit de lucht worden gewassen.

Op de website van hooikoortsradar.be kan je elke dag per uur kijken hoe het met de concentratie pollen gesteld is.

