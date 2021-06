Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux trekt zich terug uit Ronde van Zwitserland na positief coronageval

Het Belgische Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux gaat niet van start in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. Binnen het team werd een positief coronageval vastgesteld waarna het team besloot zich terug te trekken uit de rittenwedstrijd. Van de organisatoren mocht het team nochtans wel starten.

De positieve test werd vastgesteld bij een lid van de omkadering. Alle testen voor de wedstrijden waren negatief maar een dinsdag afgenomen test leverde een positief geval op. In de Ronde van Zwitserland worden renners en personeel om de drie dagen getest. In samenspraak met de organisatoren werd besloten om uit koers te stappen, al was dat geen verplichting.

“Het was geen makkelijke beslissing”, aldus algemeen manager Jean-François Bourlart. “Maar voorzichtigheid gaat voorop. Nadat een teamlid positief testte, besloten we de wedstrijdbubbel te beschermen en uit koers te stappen, al was van de overige teamleden niemand positief. De gezondheid van renners en personeel is onze topprioriteit. We zullen de gezondheid van onze leden blijven monitoren en werken intussen naar nieuwe doelen toe.”

.

“We zijn inderdaad allemaal in het hotel gebleven”, bevestigde ploegleider Steven De Neef voor de start van de vierde etappe. “Eén van ons was positief, de rest negatief. Dat is jammer maar het kan gebeuren. Van de organisatie mochten we starten maar we hebben zelf besloten om op veilig te spelen.”

(gvdl/bvc)