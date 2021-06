“Queen wist niet dat Harry en Meghan dochter Lilibet zouden noemen”

LEES OOK. Britse media verwelkomen “onze kleine prinses”, maar er is één uitzondering

Een ’goede bekende’ van de hertog en hertogin van Sussex vertelde dat Harry voor de geboorte van Lili met Elizabeth had gesproken en de naam had laten vallen. Volgens een bron van Buckingham Palace is dat niet het geval. De koningin is ’nooit gevraagd’ of ze het goed vond.

Lilibet is hoe prins Philip zijn echtgenote liefkozend noemde. Hij overleed in april. Harry en Meghans vrijdag geboren dochter, die voluit Lilibet ’Lili’ Diana Mountbatten-Windsor heet, is ook vernoemd naar de moeder van de prins.