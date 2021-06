OPROEP. Zaterdag eerste EK-match van de Rode Duivels: zet jij een groot scherm?

Met duizenden samenkomen op de Limburgse pleinen om voor onze Rode Duivels te supporteren zit er voorlopig nog niet in. Toch kunnen horeca-uitbaters, verenigingen en anderen nog een groot scherm aanschaffen. Heb jij een groot scherm staan? Laat het ons hier weten.

Deze zaken lieten ons al weten dat supporters welkom zijn. De lijst wordt regelmatig geüpdatet. De volledige lijst kan je hier bekijken.

Regels

Volgens de huidige coronamaatregelen mogen binnen 200 en buiten 400 mensen samen de EK-wedstrijden volgen. Je moet je daarbij wel beperken tot tafels van vier, of in groepjes van vier rechtstaan. Het sluitingsuur is 23.30 uur.

Uit een rondvraag van deze krant blijkt dat op zeker 31 plaatsen in Limburg de wedstrijden op het grote scherm te volgen zullen zijn. Op de meeste plaatsen is er geen toegangsgeld, al vragen sommige organisatoren om op voorhand te reserveren. Hier en daar wordt wel inkom gevraagd, per tafel van vier of per persoon. In ruil krijg je dan wel vaak consumptiebonnen. Bij café ’t Gerechtshof en Bar Liv in Tongeren betaal je bijvoorbeeld 20 euro, maar zo kun je wel voor 15 euro drinken. Buurthuis Den Ubbel in Heusden-Zolder vraagt 50 euro per tafel, al krijg je dan meteen een tapasschotel en een bak bier of een fles cava. Hier en daar wordt in randanimatie voorzien, zoals een springkasteel of liveoptredens.

Hasselt en Genk

In Hasselt vind je zes grote schermen, al is dat bij het gerechtsgebouw niet toegankelijk voor het grote publiek. Alleen advocaten en magistraten mogen daar met maximaal 180 samen supporteren.

Het grootste evenement wordt georganiseerd door Sporting Hasselt, dat op de tribunes van het jeugdcomplex een EK-dorp uitbouwt. “We zenden alle matchen uit en kunnen 200 mensen binnen en 400 buiten een plaats bieden. Ons scherm is 21 vierkante meter groot”, zegt Sporting-voorzitter Bart Casters. Per dag wordt 10 euro steun gevraagd voor de jeugdwerking, die de organisatie draagt.

Opvallend: in Genk staan er tijdens dit EK geen grote schermen. Die beslissing werd eerder al genomen om te voorkomen dat er te grote massa’s mensen zouden samenkomen. Horeca-uitbaters kunnen wel subsidies aanvragen om een scherm te huren. “Die mogen niet groter zijn dan 80 inch (twee meter diagonaal) en mogen enkel gericht staan naar de horecazaak zelf”, zegt schepen van Evenementen Toon Vandeurzen (CD&V). Voorlopig heeft de stad nog geen aanvragen binnengekregen.