“Je zou haar moeten zien als ze ’s zondags mee naar de bakker gaat. Als iemand die net afgestudeerd is aan de modeacademie.” Over de jongste in huis, Minnie, bijna vijf, heeft radio- en tv-maker Tomas De Soete het dan. Daarnaast zijn er nog drie wiens lof hij zou kunnen zingen. Daddy cool? Jazeker. Al zijn de oudsten helaas niet thuis, om dat te kunnen checken.