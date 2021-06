Waarom je dat slaatje voor bij de barbecue beter niet in de koelkast zet

“Tomaten moet je nooit in de koelkast bewaren”, raadt Jelle Beeckman, The Messy Chef, aan. “Ze nemen dan de koude op en hun smaak verdwijnt. En maak je een salade, dan kan je dat best maar halfuurtje op voorhand doen, zodat je hem niet koud moet zetten. Begin met goed wat zout op de tomaten te doen, zodat het vocht eruit komt. Samen met wat sjalot, tijm, honing en azijn is dat vocht de beste vinaigrette. En dat komt er dus pas goed uit als je salade even op kamertemperatuur heeft gestaan en alle smaken goed hebben kunnen inwerken. Hetzelfde geldt trouwens voor komkommer: die is op kamertemperatuur veel lekkerder. Je kunt hem ook smashed maken voor nog meer smaak: gewoon even tussen een vel bakpapier of folie leggen en er dan met een hamer op slaan, alvorens te snijden.”