Bewoners Clarenhof genieten van de lentezon

Team ergo-animatie heeft dan ook zoveel mogelijk buitenactiviteiten op de planning staan met voor ieder wat wils. "We maken vaak wandelingen doorheen Hasselt, gaan op marktbezoek, genieten in de tuin van het gezellig samenzijn met activiteit en doen ook aan tuintherapie door het zaaien van planten, groenten en kruiden. Of we genieten samen met onze eigen konijntjes. Ondertussen besteden we ook extra aandacht aan ons hitteplan en bieden we de bewoners regelmatig verkoeling aan en hoe kan dit beter dan door een lekker ijsje."