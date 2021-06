500 jaar geleden kwam Karel V in Hasselt eten

Op zaterdag 12 juni 1521 zal het dag op dag 500 jaar geleden zijn dat keizer Karel V en zijn gevolg in Hasselt halt hielden. Het was overigens voor het eerst dat de heerser over Oostenrijk, Hongarije, Bohemen, hertogdommen en graafschappen in de Nederlanden en Franche-Comté, Castilië, Aragon, Napels, Sicilië, Sardinië, de Caraïben, Centraal-Amerika en delen van Afrika naar Hasselt kwam.

Het is Willy Smeets, al 43 jaar stadsgids in Hasselt, die het bezoek van ‘de keizer in wiens rijk de zon nooit onderging’ in herinnering wil brengen. Willy: “Volgens ‘De Kroniek van Hasselt’ en ‘Hasselt Intra Muros’ werd de keizer ontvangen in hotel ‘De Helm’, thans een handelszaak in de Hoogstraat nummer 1, en in gasthof en afspanning ‘De Valck’, gelegen aan het begin van de Maastrichterstraat naast de grote markt waar zich de ingang van galerij De Ware Vrienden bevindt. Het gasthof was bekend voor de luisterrijke feesten en ontvangsten die er door personen van aanzien van het graafschap Loon georganiseerd werden. Het telde 16 slaapkamers en er konden 40 paarden gestald worden. Op 12 juni 1521 werden daar aan de keizer en zijn gezelschap ‘46 kannen witte en 41 kannen rode wijn met suikergeback’ aangeboden. Karel V zou nadien nog tweemaal naar Hasselt komen. Op 19 januari 1532 verbleef hij in gezelschap van de toenmalige graaf van Loon en prins-bisschop Cornelis van Bergen in het kasteel van Kuringen. En op 3 mei 1545 hield de keizer tijdens een reis naar Duitsland opnieuw halt in Kuringen om er in het kasteel, bewoond door zijn oom Joris van Oostenrijk, graaf van Loon en prins-bisschop van Luik, te overnachten. Bij die gelegenheid trokken hij en zijn oom naar de grote markt waar ze in 'Die Handt' een zogenaamde collatie nuttigden”.