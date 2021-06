PXL & Medialife winnen een award op het bedrijfsfilmfestival

Frederik Knapen van Medialife legt uit: “We mochten onze creativiteit de vrije loop laten voor PXL Hogeschool. Het resultaat? Een originele imagofilm met een knipoog naar de laatste social media trends. Een video op maat van PXL. Eentje waarop we terecht fier zijn en die enkel mogelijk was dankzij de inzet van onze hele Medialife-familie. En die inzet wordt nu dubbel en dik beloond. We zijn blij om jullie te vertellen dat we de award voor beste Corporate Image in de wacht sleepten! Dit jaar vertoefden we tussen heel wat mooi gezelschap en werden we genomineerd voor niet één maar twee categorieën, waarvan we de award voor Corporate Image verzilverd hebben. Wij blinken van trots, net zoals de award bij ons op kantoor.” Algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL vult aan “Hogeschool PXL, dat moet je gewoon voelen. Dat kan je alleen maar door ofwel te praten met studenten die er al studeren, vragen te stellen aan onze PXL-docenten, een referentie te nemen bij een PXL-afgestudeerde, eens een openlesdag te volgen of door ons een bezoekje te brengen op een infodag. Ondanks het feit dat je de PXL via een promofilmpje niet kan ‘voelen’ zijn we er in nauwe samenwerking met Medialife toch in geslaagd om een goed beeld te geven van wat er leeft op de PXL en om kijkers te laten proeven van onze school.” “Ik ben enorm trots op deze award en iedereen dankbaar die hieraan heeft meegewerkt. En in het bijzonder onze PXL-alumnus Communicatiemanagement Marucha die er tijdens haar stage heeft aan meegewerkt en nu vast in dienst is bij Medialife”, besluit Ben Lambrechts.