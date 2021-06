Geef badkamertijd cadeau voor Vaderdag met deze zes groomingproducten

Vijf weken geleden gaf ik in Billie tips om je badkamer om te toveren tot doe-het-zelfspa voor Moederdag. Voor de papa’s onder ons: die kun je gerust overnemen. Hang alvast wat eucalyptus in de douche en claim morgen, voor Vaderdag, (minstens) een uur alleen in de badkamer. Chandler Bing deed het je in Friends voor met een lang bad en een speelgoedboot.

En geniet van een uitgebreid scheer- of baardritueel zonder dat de kinderen naast je staan te zeuren. Ouderwets scheren lijkt me, op het sneetjesrisico na, ontspannend. Gezicht reinigen, afspoelen met warm water zodat de haartjes zachter worden, inkwasten met schuim, gladscheren met een (liefst herbruikbaar) scheermes, afspoelen en aftershave: instant Peaky Blinders-vibes. (Glas whisky optioneel.)

Ingegroeide haartjes of irritatie na het scheren? Gebruik altijd scherpe, schone mesjes en een aftershave of ander product met verzachtende bestanddelen als bisabolol. Bij ingegroeide haartjes helpt BHA of salicylzuur: dat zuur maakt dode huidcellen los zodat haartjes minder makkelijk kunnen ingroeien én het houdt poriën schoon zodat puistjes en zwarte puntjes minder kans krijgen.

Je hebt een baard? Ook die verdient aandacht: wassen met shampoo, verzorgen met olie of balsem, doorkammen en in de plooi leggen.

Mannen: geniet ervan. Partners en kinderen die nog héél last minute een vaderdagcadeau zoeken: met deze producten scoor je, beloofd.

Oldskool zeep

Deze scheerzeep is ook geschikt voor de gevoelige huid en geeft een licht geparfumeerd, rijk scheerschuim.

Sandalwood Scheercrème van Geo F. Trumper, 15 euro, Senteurs d’Ailleurs

Anti-ingroeicrème

Glycol- en salicylzuur en kalmerende kamille helpen bij rode bultjes en ingegroeide haartjes na het scheren (voor hem én haar)

Ingrown Hair Cream van Malin+Goetz, 37 euro, o.m. retreat.nl

Duurzame scheerbox

Alles om zo duurzaam mogelijk te scheren: solide scheerzeep met bewaardoosje, houten scheermes en mesjes. Uniseks trouwens, dus ook geschikt om benen te scheren.

Scheerritueel van Sqon, 55 euro

Prikkelbaar(d)

Alcoholvrije aftershave met verzachtende en voedende bestanddelen om irritatie na het scheren te verzachten.

Aftershave Soothing Balm van Rituals, 22,90 euro

Multitasker

Deze olie maakt baardharen scheerklaar of je gebruikt hem om ze in vorm te brengen.

Baard- en scheerolie van Tabac Original, 8,50 euro

Bijenbaard

Helemaal Belgisch, deze natuurlijke balsem met bijenwas en karitéboter, die baard én de huid eronder verzorgt.

Silver Black Beard Balm van Leonis Barbam, 21,95 euro