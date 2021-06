Utah en Philadelphia winnen in play-offs NBA

Utah is uitstekend begonnen aan de halve finales van de Western Conference in de NBA. De nummer één uit het reguliere seizoen haalde het dinsdagavond met 112-109 van de Los Angeles Clippers.

De Jazz stond bij de rust 13 punten in het krijt maar zette de scheve situatie in de tweede periode recht. Donovan Mitchell nam zijn team bij de hand en scoorde in het derde quart in amper twee minuten 10 punten op rij. Hij eindigde uiteindelijk met 45 punten. Dat was bijna het dubbele van Kawhi Leonard (23 punten) bij de bezoekers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de halve finale van de Eastern Conference rechtte Philadelphia de rug na het verlies van zondag tegen Atlanta. De Sixers wonnen onder aanvoering van Joel Embiid (40 punten, 13 rebounds) met 118-102 van de Hawks en maakten zo 1-1 gelijk. (belga)