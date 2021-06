Wat weet jij over de actualiteit? Test elke week je actuakennis met de HBVL-nieuwsquiz. De quiz is een initiatief van Het Belang van Limburg en Hogeschool PXL. Studenten van de PXL Lerarenopleiding stellen wekelijks de vragen op. Leerlingen en leerkrachten van meer dan 200 Limburgse lagere en middelbare schoolklassen spelen de quiz ook in de klas.