Marc Coucke koopt zich in bij Walibi en Bellewaerde

Marc Coucke is een van de investeerders die ingetekend heeft op de kapitaalverhoging van Compagnie des Alpes, de eigenaar van pretparken Walibi en Bellewaerde. Hij wordt aandeelhouders met enkele procenten van de aandelen in zijn bezit. Dat meldt De tijd.

Via zijn investeringsbedrijf Alychlo koopt Coucke voor bijna 10 miljoen euro aandelen bij Compagnie des Alpes, dat op zoek was naar investeerders om een kapitaalverhoging door te voeren. Het Franse bedrijf is de eigenaar van pretparken Walibi en Bellewaerde, maar ook van enkele grote skidomeinen.

Dankzij de kapitaalsverhoging haalt de Franse groep 231 miljoen euro binnen, waarmee ze haar schuldgraad wil verlagen maar ook nieuwe investeringen wil financieren.

Voor Coucke is het niet zijn eerste kennismaking met de sector van de vrije tijd. Hij bezit onder meer aandelen in dierenpark Pairi Daiza en skipark SnowWorld. Ook in Durbuy is Coucke vandaag de grote man: hij is er onder meer eigenaar van avonturenpark Adventure Valley. (gjs)