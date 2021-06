Franse topacteur Jean Reno aan de slag in Brugge voor opnames van prestigieuze tv-reeks

Jean Reno werd dinsdag gespot op een bankje aan de Vismarkt in Brugge. — © mvn

Hoog bezoek in Brugge: de Franse topacteur Jean Reno en actrice Alexandra Maria Lara, bekend van onder meer Der Untergang, staan er deze week op de set en lieten zich dinsdag al opmerken in de omgeving van de Vismarkt.

De historische Brugse binnenstad vormt mee het decor voor de nieuwe Franse televisieserie Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites. De serie, naar het gelijknamige boek van Marc Levy, vertelt het verhaal van Julia, die een roadtrip met een kloon van haar overleden vader maakt langs enkele Europese steden.

Toerismeschepen Philip Pierins (Vooruit) is maar wat blij dat de filmkaravaan daarbij ook halt houdt in Brugge. “Het verblijf van de cast en crew alleen al zijn goed voor liefst 450 overnachtingen. Maar bovenal betekent deze serie onbetaalbare reclame voor onze stad in een belangrijke herkomstmarkt.”

De reeks zal eerst te zien zijn op Canal+ in Frankrijk, dat 21 miljoen abonnees telt, en wordt daarna verkocht aan onder meer zenders in Canada, Zwitserland en Wallonië.