Aantal nieuwe besmettingen blijft dalen, wel opnieuw lichte stijging overlijdens

Het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen in ons land is tussen 30 mei en 5 juni verder gedaald, tot gemiddeld 1.315 besmettingen per dag. Dat blijkt woensdag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Dat zijn er 25 procent minder dan in de week daarvoor. Er werd nochtans iets meer getest, en de positiviteitsratio van die tests is dan ook gedaald naar 3,5 procent.

Er liggen momenteel wel nog 319 covidpatiënten op intensieve zorg. Het gaat om een daling met 21 procent ten opzichte van een week geleden. In de ziekenhuizen liggen in totaal 888 covidpatiënten, 23 procent minder dan een week eerder. De voorbije zeven dagen waren er iedere dag gemiddeld 67,1 ziekenhuisopnames (-21 procent).

Er overlijden dagelijks gemiddeld nog 13,9 Covid-19-patiënten. Die indicator is de enige die momenteel in het rood staat: er wordt een stijging opgetekend van 4,3 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal zijn in ons land nu officieel 25.051 covidpatiënten overleden sinds het begin van de pandemie.

Tot slot hebben bijna 5,2 miljoen personen in ons land, of 45 procent van de bevolking, één coronaprik gekregen. Bijna 2,6 miljoen zijn volledig gevaccineerd. Dat is 22,5 procent van de totale bevolking.